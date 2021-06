Почина последният останал жив освободител на Аушвиц

Почина последният останал жив освободител на нацисткия концлагер Аушвиц - легендарният съветски фехтовач Давид Душман, предаде Франс прес.

Душман, руски евреи, е починал на 98-годишна възраст в Мюнхен, където живеел от няколко години, съобщи днес еврейската общност в южния германски град.

"Всеки свидетел на тази епоха, който ни напуска, е голяма загуба, но сбогуването с Давид Душман е особено болезнено", каза общностната лидерка Шарлоте Кноблох, самата тя оцеляла от Холокоста. Тя подчерта, че Душман "е спасил безброй човешки животи".

"Той бе един от последните, които можеха да разкажат тези събития от собствения си опит", отбеляза Кноблох и изрази съжаление за загубата на "един смел и честен мъж".

Родом от бившия Съветски съюз, Давид Душман се сражава през Втората световна война срещу нацистка Германия. Той участва в прочутата битка при Сталинград (сега Волгоград) - преломен момент в най-смъртоносния въоръжен конфликт в историята на човечеството.

По онова време 21-годишен командир на танк, Душман е сред освободителите на 27 януари 1945 г. на нацисткия концентрационен лагер Аушвиц на територията на съвременна Полша. Съветската армия намира около 7000 оцелели в лагера, където намират смъртта си над 1 милион души.

След войната Душман учи медицина и спорт. Той става шампион по фехтовка на Съветския съюз през 1951 г., след което е треньор на женския национален отбор на СССР, който печели много олимпийски титли.

