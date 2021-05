Сестрата, обгрижвала Борис Джонсън, докато бе с COVID-19, напусна заради гавра

Джени МакГий е медицинска сестра, която напусна работното си място в болницата Сейнт Томас в Лондон. Авторитетният в-к "Гардиън" припомня първата среща между МакГий и премиера на Великобритания Борис Джонсън Борис Джонсън е британски политик - роден на 19 юни 1964 г. в Ню Йорк. Прадядо му по бащина линия е, когато беше хоспитализиран през юли м.г. в лондонската болница за лечение от COVID-19.

,,Помня, че изглеждаше доста болнав. Цветът на кожата му бе необичаен'', разказва пред изданието МакГий.

По думите ѝ Джонсън се бил изказал повече от ласкаво за медицинските работници, които го обгрижвали денонощно и именно заради техните грижи, твърдял той, се е възстановил толкова бързо от коварния вирус.

BREAKING : The lead nurse who cared for Boris Johnson has resigned from the NHS.



Jenny McGee said: “We’re not getting the respect and now pay that we deserve. I’m just sick of it. So I’ve handed in my resignation.”



RT if you think NHS workers should receive a proper payrise.