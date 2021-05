Полицейска гонка и престрелка в Нидерландия: Има жертва и арестувани

Въоръжен мъж загина и седем души бяха арестувани вчера след престрелка и зрелищно преследване с коли северно от Амстердам, съобщи местната полиция, цитирана от Франс прес.

Драмата, която държа Нидерландия със затаен дъх цяла вечер, е започнала малко след 14 часа, когато въоръжени крадци са атакували инкасо автомобил в близост до компания за ценни метали. Според нидерландски медии автомобилът е превозвал значително количество злато и диаманти на стойност от близо 50 милиона евро.

