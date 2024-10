В очакване на израелския отговор: Жителите на Техеран окупираха бензиностанциите

Часове след като Иран извърши ракетна атака срещу Израел в отговор на инвазията в Южен Ливан, пред бензиностанциите в Техеран се образуваха километрични опашки от автомобили.

Причината е, че голяма част от иранците очакват ответния удар на еврейската държава и не изключват някои от целите ѝ да бъдат петролните рафинерии в страната.

Нетаняху: Иран допусна голяма грешка и ще си плати

В социалните мрежи се появиха клипчета, на които се вижда как часове сред иранското нападение хиляди жители на Техеран излязоха посред нощ с колите си, за да ги заредят с гориво.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху се закани, че Тел Авив няма да остане безучастен и ще предприеме действия срещу ислямската република. Той не разкри плановете, но местни медии твърдят, че по всяка вероятност израелската армия ще удари обекти от енергийната инфраструктура и петролни рафинерии.

Queue at a gas station in Tehran awaiting Israel's response to the Iranian missile attack. pic.twitter.com/BGxc8BOb4P