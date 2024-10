Иранската мисия в ООН: Атаката срещу Израел е легална, рационална и легитимна реакция

Иранската атака срещу Израел е "легална, рационална и легитимна реакция спрямо терористични действия", заяви днес в социалната мрежа "Екс" иранската мисия в ООН в Ню Йорк.

"Ако ционисткият режим посмее да отговори или извърши допълнителни злонамерени действия, ще последва смазваща реакция. Регионалните държави и поддръжниците на ционистите са съветвани да се разделят с режима", написа мисията.

Iran’s legal, rational, and legitimate response to the terrorist acts of the Zionist regime—which involved targeting Iranian nationals and interests and infringing upon the national sovereignty of the Islamic Republic of Iran—has been duly carried out. Should the Zionist regime…