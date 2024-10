Терористична атака в Тел Авив, има убити и ранени

Най-малко шестима души са загинали и девет са ранени при терористична атака с хладно и огнестрелно оръжие, извършена днес в Тел Авив, съобщи израелската полиция, цитирана от Ройтерс.

Силите на реда съобщиха, че "двама терористи" са открили огън в градската железница на Тел Авив и са продължили пеш, преди да бъдат ликвидирани от цивилни, използвали лично огнестрелно оръжие.

Нападението в "Яфа", предградие на Тел Авив, се е случило минути преди Иран да изстреля залп ракети срещу Израел, отбелязва БТА.

Иран изстреля балистични ракети срещу Израел

Кадри от местните телевизионни канали показват как стрелците слизат на железопътна спирка и откриват огън.

