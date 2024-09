"Хизбула" потвърди смъртта на Хасан Насрала

От "Хизбула" обявиха смъртта на лидера на организацията Хасан Насрала, съобщи Си Ен Ен.

По-рано днес израелската армия заяви, че лидерът на "Хизбула" Хасан Насрала е убит при въздушната атака вчера вечерта.

Според израелската армия Насрала и други ръководители на организацията му са били в подземен бункер в града, поразен от авиацията. От самата "Хизбула" засега не потвърждават смъртта на лидера си.

Фигура в сянка, тясно свързана с Иран: Кой е Хасан Насрала – убитият лидер на „Хизбула“?

Насрала беше една от най-влиятелните фигури в Близкия изток. Той не се е появявал публично от години поради страх да не бъде ликвидиран, пише БНТ.

Поддържа тесни връзки с Иран и изигра ключова роля в превръщането на Хизбула в политическа и военна сила. Под ръководството на Насрала през годините Хизбула е съдействала за обучението на бойци от палестинската групировка Хамас, както и на бойци в Ирак и Йемен.

