Мерил Стрийп: Женска котка има повече свобода в Афганистан, отколкото една жена

Женска котка има повече свобода в Афганистан, отколкото една жена, каза холивудската актриса Мерил Стрийп по време на събитие в Организацията на обединените нации (ООН) в Ню Йорк, цитирана от Ройтерс.

Така тя се опитва да накара световните лидери да се съсредоточат върху тежкото положение на афганистанските жени и момичета.

"Начинът, по който ... това общество беше преобърнато, е поучителна история за останалата част от света", заяви Стрийп на събитие в рамките на Общо събрание на ООН в опит да насърчи включването на жени в бъдещото развитие на Афганистан.

Талибаните завзеха властта в страната през август 2021 г., когато водените от САЩ сили се изтеглиха след 20-годишна война. ООН се стреми към единен глобален подход за справяне с талибаните, които потъпкват правата на жените, припомня Ройтерс.

Талибаните в Афганистан забраниха на жените да говорят и да показват лицата си на обществени места

Те забраняват на повечето момичета да посещават гимназия, а на жените - университети. Те затвориха фризьорските салони и ограничиха пътуванията на жени без придружител от мъжки пол.

"Днес в Кабул женска котка има повече свободи от една жена. Котка може да седне на стълбите пред дома си и да усети слънцето върху лицето си. Тя може да гони катерица в парка. Днес в Афганистан катерицата има повече права от едно момиче, защото обществените паркове са затворени за жени и момичета“, каза Мерил Стрийп. "Птица може да пее в Кабул, но момиче и жена не могат да пеят на обществени места. Това е необичайно", допълни тя.

Талибаните твърдят, че зачитат правата в съответствие с тяхното тълкуване на ислямското право, припомня Ройтерс. Миналия месец групировката официално изготвиха правила, регулиращи морала, като те се основават на указ на върховния духовен лидер на талибаните от 2022 г. и ще бъдат прилагани от нравственото министерство.

„Без образовани жени, без работещи жени, включително и на ръководни постове, и без признаване на правата и свободите на половината от населението на страната, Афганистан никога няма да заеме полагащото му се място на световната сцена“, заяви генералният секретар на ООН Антониу Гутериш по време на събитието, цитиран от Ройтерс и БТА.

