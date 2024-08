Израел: Още един лидер на Хамас е убит

"Мохамед Дейф, вторият човек на "Хамас" в палестинския анклав на брега на Средиземно море – ивицата Газа – е ликвидиран", това написа израелската медия мигнюз.



Днес представители на Въоръжените сили (ЦАХАЛ) и на Службата за обща сигурност (ШАБАК) на Еврейската държава разпространиха официално изявление.

"При съвмести действия на ШАБАК и ЦАХАЛ, извършени в град Хан Юнис (в централната част на анклава) на 13 юли 2024 г., бе убит Мохамед Дейф", заявиха от силовите структури.

"Дейф бе ръководител на военната организация на Хамас в ивицата Газа. Над него в анклава стоеше само лидерът на групировката в ивицата Газа Яхия Синуар", добави изданието.

"Дейф бе един от организаторите на атаката от 7 октомври", посочи още мигнюз.

