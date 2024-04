Синовете на лидера на "Хамас" са убити без предварително координиране с премиера Нетаняху

Израелските сили са убили трима от синовете на лидера на „Хамас“ Исмаил Хания при въздушен удар в Газа, без преди това да се консултират с висшите си командири или с политическите лидери на страната, включително с премиера Бенямин Нетаняху Бенямин Нетаняху е роден на 21 октомври 1949 г. в Тел Авив, Израел. Той е израелски политик и, съобщиха днес израелски медии, цитирани от Ройтерс и БТА.

Позовавайки се на висши израелски длъжностни лица, информационна агенция „Уала“ съобщи, че нито Нетаняху, нито министърът на отбраната Йоав Галант са били уведомени преди удара, координиран между Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) и разузнавателната агенция „Шин Бет“.

Съобщава се, че Амир, Мохамед и Хазем Хания са станали мишена като бойци на движението „Хамас“, а не защото са били синове на политическия му лидер. Израелските въоръжени сили не коментираха данните, че четири от внуците на Хания също са били убити.

Нито ЦАХАЛ, нито администрацията на премиера са коментирали новината на „Уала“.

Убийството на роднините на Хания вероятно ще усложни преговорите за спиране на боевете в Газа в замяна на завръщането на 133 израелски заложници, които още са в плен в обсадения анклав.

Хания заяви, че „Хамас“ има „ясни и специфични искания“ за постигането на каквото и да е спиране на огъня.

„Врагът се заблуждава, ако си мисли, че атакувайки моите синове в разгара на преговорите и преди движението да изпрати отговор, ще накара „Хамас“ да промени позицията си“, заяви вчера Хания.

„Хамас“ настоява за край на израелското настъпление, за изтегляне на израелските сили от Газа и за разрешаване на прокудените от конфликта палестинци да се върнат по домовете си.

BREAKING: ISRAEL KILL HAMAS LEADER ISMAIL HANIYEH’S FAMILY



His 3 sons were assassinated by Israel along with his grandchildren.



This is the moment he received news of their deaths during a visit to the wounded from Gaza in a Doha hospital. pic.twitter.com/F1dy4jFkQ9