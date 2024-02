Хамас: Лидерът ни в ивицата Газа е убит?

"Лидерът на палестинската терористична групировка Хамас в ивицата Газа (анклава на брега на Средиземно море) Яхия Синуар вероятно е убит. Такива опасения започнаха да циркулират сред ръководството и членската маса на арабската екстремистка организация", това написа израелската медия мигнюз.

"Според най-разпространената версия водачът на Хамас е загинал при операция на Въоръжените сили на Еврейската държава (ЦАХАЛ) по разрушаване на тунели на Хамас и бил погребан жив. Синуар не се е появявал публично от две седмици и телефонът му е изключен", добави изданието, което се позова на арабски източници

"Днес официалният говорител на ЦАХАЛ контраадмирал Даниел Хагари заяви: Арестувани са роднини на Синуар. Провеждат се разпити. Близките на терориста ни дават ценна информация", това съобщи израелската медия нюзру.

"Нашата цел е да хванем Синуар жив или мъртъв. Това е една от нашите основни цели. Когато я постигнем, ние ще ви информираме за това", каза още високопоставеният военен пред журналисти.

"По-рано от пресслужбата на ЦАХАЛ разпространиха видео как Синуар влиза в тунел в град Хан Юнис. Той е придружаван от съпругата си, техни синове и дъщеря, и негов брат. Кадрите са заснети на 10 октомври (третия ден на войната между Израел и Хамас). На въпрос защо видеото е обнародвано чак сега Хагари отговори: Това е решение на военното и политическото ръководство на Държава Израел", посочи още нюзру.

Spotted: Yahya Sinwar running away and hiding in his underground terrorist tunnel network as Gazan civilians suffer above ground under the rule of Hamas terrorism.



There is no tunnel deep enough for him to hide in. pic.twitter.com/KLjisBFq1f