"Хизбула" обяви за смъртта на свой ветеран

Действащата в Ливан проиранска милиция "Хизбула" съобщи за смъртта на свой ветеран.

Лидерът на терористичната организация Хасан Насрала написа в социалната мрежа "Екс", бивша "Туитър": Ислямската съпротива скърби за мъченика Рашид Мохамед Шаглил, с прякор Зулфикар, от град Тамнин ал Фаука в долината Бекаа (Източен Ливан)

"Зулфикар стана мъченик по пътя към Йерусалим", допълни ръководителят на Хизбула.

"От публикацията на Насрала може да се предположи, че Зулфикар е загинал по време на войната на Хамас срещу Израел, започната от палестинските терористи на 7 октомври", коментира медията от Еврейската държава нюзру.

Цитираното издание допълни: Вероятно Шаглил не е бил убит от израелски военни.

"В противен случай Зулфикар би получил сериен номер за мъченичеството си", посочи още нюзру.

Израел бомбардира постове на "Хизбула" в Южен Ливан

With great pride and honor, the Islamic Resistance mourns the martyr, the Mujahid, Rashid Muhammad Shaglil, “Zulfiqar,” from the town of Tamnin al-Fawqa in the Bekaa, who rose as a martyr on the road to Jerusalem. pic.twitter.com/r8lrDkt3zX