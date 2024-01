Взривове избухнаха край гроба на ирански генерал, най-малко 100 души загинаха

Над 100 души загинаха при две експлозии днес край гроба на иранския генерал Касем Солеймани.

Това се случва в деня, в който се навършват четири години от неговото ликвидиране.

Солеймани бе смятан за архитект на иранските военни операции в Близкия изток, предадоха Франс прес и Ройтерс.

Според Бабак Йектапараст, служител на иранските спасителни служби в провинция Керман, експлозиите се дължат на терористични атаки.

Взривовете са избухнали край джамията Сахеб аз Заман, в южния ирански град Керман, където се намира гробницата на Солеймани. Двете експлозии са отекнали през интервал от няколко минути. Представител на властите на град Керман съобщи, че става дума за терористичен акт.

Първоначално иранската агенция Нур бе съобщила, че става дума за взривове на газови бутилки.

"Нашите екипи за спешна помощ евакуират ранените, но има тълпа от хора, блокираща пътищата за евакуация", заяви пред държавната телевизия Реза Фалах, ръководител на Червения полумесец в провинция Керман, предаде БТА.

Израелската армия: Открихме колани с експлозиви с размери като за деца

По телевизията бяха показани кадри със спасителни екипи, работещи на мястото на експлозиите. Голям брой хора се бяха събрали, за да отбележат годишнината от смъртта на генерала, припомня АФП.

Генерал Касем Солеймани беше убит през 2020 г. на 62-годишна възраст при удар с американски дрон в Ирак. Ключова фигура в иранския режим, той беше и една от най-популярните публични личности в страната, отбелязва АФП. Служил по време на Иранско-иракската война 1980-1988 г., Солеймани се издигна бързо в чин, за да стане накрая началник на силите "Кудс" на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, натоварен с външните операции. След смъртта на генерала аятолах Али Хаменей обяви тридневен национален траур.

BREAKING:DEATH TOLL IN IRAN ROSE TO 73 AND 173 WOUNDED.



The number of martyrs in the two explosions in the vicinity of Hajj Qassem Soleimani's grave in Iran has risen to 73, and 173 are wounded.



The explosions were described as a terrorist attack, taking place on the… pic.twitter.com/o7wg6xOs7y