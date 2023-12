Почина още един израелски заложник в Газа, жена му остава в плен

Още един израелски заложник е починал, докато е бил в плен в Газа, съобщи BBC.

73-годишният Гади Хагай бил отвлечен от "Хамас" по време на клането в кибуца Нир Оз на 7 октомври, предава Дарик.

Израелската армия е убила по погрешка трима заложници, държани от "Хамас"

Според представители на семействата на израелските заложници той е бил отвлечен, докато бил на сутрешна разходка в близките полета със съпругата си Джудит Уайнщайн Хагай, която успяла да каже на приятели, че са били простреляни и Гади е бил критично ранен.

70-годишната Джудит все още е в плен в Газа, както и тялото на съпруга ѝ.

Гади е описан от близките си като „човек, пълен с чувство за хумор, който знаеше как да разсмива хората около себе си", както и като талантлив флейтист и „музикант по душа".

Gadi Haggai, 73, was murdered in captivity and his body is being held by Hamas.



His wife, Judith, 70, is still being held hostage.



Gadi was and a retired chef and jazz musician, and unequivocally believed in peace.



May his memory forever be a blessing. pic.twitter.com/NIpcZ0pmpe