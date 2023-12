Израел с мигновена реакция след решението на ООН да активира чл. 99

Външният министър на Израел Ели Коен заяви, че генералният секретар на ООН Антониу Гутериш представлява „опасност за световния мир“, след като активира чл. 99 от Хартата на ООН, с което действие призова за незабавно спиране на огъня в ивицата Газа.

„Мандатът на Гутериш е опасен за световния мир. Решението му да активира чл. 99 и да поиска прекратяване на огъня в Газа представлява подкрепа за терористичната организация „Хамас“, както и одобрение да продължи убийството на възрастни хора, отвличането на бебета и изнасилвания на жени. Всеки, който подкрепя световния мир, би трябвало да подкрепи и освобождението на Газа от „Хамас“, написа Коен в социалната мрежа Х/Туитър.

Антониу Гутериш задейства член 99 от Хартата на ООН заради сраженията в Ивицата Газа

За първи път, откакто пое ръководството на ООН през 2017 г., генералният секретар използва правомощията, дадени му с чл. 99 от Устава – да „привлече вниманието на Съвета“ към въпрос, който според него „може да застраши поддържането на международния мир и сигурност“.

