Бизнесменът Илон Мъск Ѝлон Рийв Мъск (на английски: Elon Reeve Musk, /ˈiːlɒn ˈmʌsk/) е канадско-американски инженер, изобретател, и израелският премиер Бенямин Нетаняху Бенямин Нетаняху е роден на 21 октомври 1949 г. в Тел Авив, Израел. Той е израелски политик и посетиха кибуц, ударен от „Хамас”, съобщи CNN.

Мъск изрази подкрепата си за Израел, след като страната бе нападната от палестински бойци на "Хамас", като заяви, че едно от предизвикателствата е "в крайна сметка да се спре пропагандата, която убеждава хората да извършват убийства", предаде Ройтерс.

Мъск, който посети Израел по време на войната му срещу "Хамас" в Газа, добави: "И аз бих искал да помогна".

Илон Мъск ще се срещне с израелския президент

След като чу израелския премиер Бенямин Нетаняху Бенямин Нетаняху е роден на 21 октомври 1949 г. в Тел Авив, Израел. Той е израелски политик и да казва в онлайн чат на живо, че "Хамас" трябва да бъде унищожен, Мъск допълни: "Нямаме избор".

Elon Musk visiting Netanyahu. The man who maliciously massacred over 6000 innocent children in the last 2 months. pic.twitter.com/aaNqK81cPj