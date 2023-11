Израелска заложничка в Газа е родила в плен

Жена, отвлечена в Газа от бойци на "Хамас" и държана като заложник, е родила в плен.

Това става ясно от писмо, написано от съпругата на израелския премиер Бенямин Нетаняху.

"Една от отвлечените жени беше бременна. Тя роди бебето си в плен на "Хамас". Можем само да си представяме какво преживява младата майка, отвлечена заедно с новороденото си от тези убийци", пише Сара Нетаняху до първата дама на САЩ Джил Байдън.

ООН ще гласува проекторезолюция за хуманитарни паузи в ивицата Газа

"Хамас" отвлече и десетмесечно бебе. То е заложник още преди дори да е проходило", допълва още тя.

Израел изчислява, че 239 души са били отвлечени по време на нападението на 7 октомври, извършено от палестинското ислямистко движение, което уби около 1200 души, главно цивилни.

Израелските власти не разкриха нито самоличността, нито други подробности за заложниците. В писмото си г-жа Нетаняху споменава за 32 задържани деца, включително десетмесечно бебе.

"Този кошмар, започнал преди месец, трябва да приключи. Тези деца имат нужда от помощта ни", завършва Нетаняху.

Mrs. Sara Netanyahu sent a letter to @FLOTUS Jill Biden in which she asked her to work toward the immediate release of the Israeli hostages being held – as a crime against humanity – by Hamas in Gaza. pic.twitter.com/mYkzF0IjwP