Жена и три деца са убити при израелски въздушен удар в Ливан

При израелски въздушен удар в Южен Ливан тази вечер са били убити четирима цивилни, включително жена и три деца, предаде Асошиейтед прес.

От началото на войната между Израел и "Хамас" израелските войски и бойците на ливанската групировка "Хизбула" и техните съюзници водят сражения по границата вече почти месец. Макар че сблъсъците остават до голяма степен овладени, те се засилват, докато Израел провежда сухопътно настъпление в Газа.

Държавната новинарска агенция на Ливан съобщи, че два автомобила, в които са пътували членове на едно и също семейство, са се движили днес между градовете Айната и Айтарун, когато са били обект на израелски въздушен удар. В съобщението се казва, че единият автомобил е бил ударен директно и е избухнал в пламъци. Според агенцията една жена и три момичета на възраст 10, 12 и 14 години са загинали, а други са били ранени.

Израел с нови масирани удари, разцепи ивицата Газа на две

Говорител на израелската армия не даде подробности за съобщението за смъртоносна атака в Ливан, но заяви, че армията действа въз основа на разузнавателна информация и проучва задълбочено всяко събитие в Ливан, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Що се отнася до Ливан, ние атакуваме въз основа на разузнавателна информация и ще продължим да атакуваме. Това е нашата мисия. Всеки, който ни заплашва, ще бъде атакуван", заяви на пресконференция главният военен говорител на Израел контраадмирал Даниел Хагари в отговор на въпрос.

