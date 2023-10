Starbucks съди профсъюза заради пропалестински туит

Кафе гигантът Starbucks заведе дело срещу профсъюза, наричащ себе си Starbucks Workers United, заради неправомерното използване на интелектуалната собственост на компанията след спорния пропалестински пост на профсъюза.

След терористичната атака на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври, Starbucks Workers United публикува публикация в X, бивш Twitter, която гласи: „Солидарност с Палестина!“ и цитира публикация в мрежата, показваща изображение на булдозер, който пробива защитната ограда, която обгражда контролираната от "Хамас" Ивица Газа.

Терористите на "Хамас" пробиха оградата като част от тяхното проникване по суша, море и въздух в Израел на път да извършат атака, която уби най-малко 1400 израелци и 31 американци.

Starbucks се противопостави на позицията на синдиката, което според компанията е довело до това някои членове на обществеността да свързват името на компанията с възгледите, поддържани от синдиката, и издаде категорично осъждане на тероризма на "Хамас".

„Starbucks иска отново да изрази нашето най-дълбоко съчувствие към онези, които бяха убити, ранени, разселени и повлияни след отвратителните и неприемливи актове на терор, ескалиращо насилие и омраза срещу невинните в Израел и Газа тази седмица. Освен това, ние сме дълбоко разтревожени от разпространението на дезинформация, неточни заглавия и публикации на трети страни в социалните медии, произтичащи от изявления, направени от профсъюзи“, написа компанията миналата седмица.

„За да бъде ясно: Ние недвусмислено осъждаме тези актове на тероризъм, омраза и насилие и не сме съгласни с изявленията и възгледите, изразени от Workers United и неговите членове. Думите и действията на Workers United принадлежат на тях и само на тях.“

Изпълнителният вицепрезидент и главен партньор на Starbucks Сара Кели публикува изявление, потвърждаващо тази позиция, като пише, че публикацията на синдиката, изразяваща подкрепа за Палестина в този контекст, е имала отрицателно въздействие върху компанията и нейните работници.

„Продължаващото объркване от тази дезинформация за съжаление доведе директно до инциденти, при които ядосани, наранени клиенти се изправят срещу служители в нашите магазини и изпращат графични и изпълнени с насилие изображения на партньори в нашия Център за контакт с клиенти (CCC)“, обясни тя.

В писмото, изпратено от Starbucks до Workers United в петък, се казва, че синдикатът използва името и марката на Starbucks „във връзка с изявления, подкрепящи насилието в Близкия изток, и това е причинило и продължава да причинява непоправима вреда на Starbucks."

Starbucks заведе дело срещу Workers United в сряда за използването на името и символите на компанията, за да се идентифицират, твърдейки, че нарушаването на правата на интелектуална собственост от страна на синдиката вреди на репутацията на компанията и че усилията да се разграничи от синдиката „са били безуспешни."

„Starbucks се опитва да използва продължаващата трагедия в Близкия изток, за да подсили кампанията срещу профсъюзите на компанията. Вашето писмо отстоява несериозни правни претенции, като същевременно лъжливо внушава, че синдикатът подкрепя тероризма“, пише от своя страна президентът на синдиката Лин Фокс.

