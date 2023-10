Байдън пристигна в Тел Авив за срещата си с Нетаняху

Президентът на САЩ Джо Байдън Джо Байдън (Джоузеф Робинът Байдън) е американски политик. Джо Байдън е роден на 20 ноември 1942 г. в пристигна тази сряда на летището „Бен Гурион” в Тел Авив, за да се срещне с израелския премиер Бенямин Нетаняху Бенямин Нетаняху е роден на 21 октомври 1949 г. в Тел Авив, Израел. Той е израелски политик и и да го увери, че страната му ще направи каквото е нужно, за да може Израел да се защити от атаките на „Хамас”, съобщиха световните агенции.

След разговора си с Нетаняху Байдън ще се срещне и с представители на израелските служби за сигурност.

Срещата между двамата лидери е само часове след смъртта на стотици души в болница в Газа след масирана бомбардировка. Израел подчерта, че експлозиите са се случили в близост до лечебното заведение и болницата не е разрушена. Самият стопанин на Белия дом заяви, че вярва в тезата на Израел по този въпрос.

Байдън разговаря с израелския премиер и с краля на Йордания след атаката срещу болница в Газа

На базата на това, което видях, изглежда, че е била другата страна, но има много хора, които не вярват, каза американският президент пред израелския си домакин.

Joe Biden embraces Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, as the US president arrives in Tel Aviv for crisis talks — hours after a massive bombing at a Gaza City hospital killed at least 500 people https://t.co/dHr4bK3kYtpic.twitter.com/6c3HTu4Gbc