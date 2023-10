Хамас публикува видео със заложничка от Газа, ето какво каза Миа Шем

„Хамас“ публикува видеоклип с израелска заложничка в своя Телеграм канал. На кадрите виждаме младо момиче, което получава медицинска помощ.

В обръщението си към клипа момичето казва, че е ранена тежко, но получила нужното внимание от медицинските специалисти.

„Здравейте, аз съм Мия Шем, на 21 години от Шохам. В момента съм в Газа. Бях на парти. Бях сериозно ранена в ръката и претърпях операция в болницата в Газа. Тук се грижат за мен, дават ми лекарства, всичко е наред. Искам единствено да се прибера възможно най-скоро при родителите ми, при братята и сестрите ми. Изведете ме от тук възможно най-скоро, моля ви“, казва Мая във видеоклипа.

Пропаганда или реалност?

На клипа се вижда, че момичето получава медицинска помощ. В Телеграм канала на групировката пише, че „муджахидини от бригадите Ал-Касам оказват медицинска грижа“ на заложничката.

Показаното на клипа не беше прието еднозначно от международните наблюдатели. Според повечето видеото е инсценирано и е част от пропагандната война на „Хамас“.

В същото време родителите на момичето изразиха недоволството си, че никой не им е предоставил информация за състоянието на Мия, предава бТВ.

„Откакто започнаха да идват новините за нападението, ние я търсим по телефона. Звъняхме часове наред, но никой не ни вдигна. Настоявам да знам, някой трябва да ми каже нещо. Никой не се е свързал с нас“, пише майка ѝ Керем Шем в социалните мрежи.

"Хамас" заяви, че държи между 200 и 250 израелски заложници в Газа

„Този видеоклип е сериозна стъпка, искаме си детето обратно у дома. Настояваме държавите от свободния свят да гарантират нейното завръщане в Израел“, посочва още тя.

„В клипа „Хамас“ иска да се представи като хуманитарна организация, а всъщност те са терористи, отговорни за смъртта и отвличането на бебета, жени, деца и възрастни хора“, посочват от израелската армия.

По думите им те са в постоянен контакт с близките на отвлечените.

Все още остава загадка кога точно е заснето видеото с Мия и дали въобще е автентично. От армията посочват, че „Хамас“ често използва такива видеоклипове като част от психологическата война, която води

Hamas released a propaganda video of one of the hostages to show that they are taking care of her.



They are animals that kidnap people and burn them

