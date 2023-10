Протестиращи в Тел Авив искат оставката на Нетаняху

Протест в Тел Авив призова премиера Нетаняху да подаде оставка. Местните медии съобщиха, че протестът е започнат от член на семейството на заложник, но скоро се разраства.

Десетки хора участват в протест, призоваващ премиера на Израел да подаде оставка.

Тълпи се събраха пред министерството на отбраната на страната в Тел Авив, крещейки Бенямин Нетаняху Бенямин Нетаняху е роден на 21 октомври 1949 г. в Тел Авив, Израел. Той е израелски политик и да се оттегли, предаде БТА.

Съобщава се, че демонстрацията е започната от член на семейството на заложник, взет от "Хамас".

Израелският премиер е изправен пред въпроси за това как разузнавателните служби на страната не са видели масовото нападение на Хамас миналата събота.

Преди конфликта той вече е бил под огромен политически натиск.

През лятото десетки хиляди протестиращи демонстрираха в Тел Авив и други градове срещу предложените промени в съдебната система, които според тях могат да означават по-авторитарно правителство.

През тази година демонстрантите поддържаха натиска със седмични митинги срещу правителството на Нетаняху. Той се върна на власт през декември начело на коалиция с ултраортодоксални еврейски и крайнодесни съюзници, предаде от Скай нюз.

