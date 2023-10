Историята на Итай и Хадар, които успяха да спасят бебетата си, преди да бъдат убити от „Хамас”

Историята на млада двойка, загинала в Израел след нападението на „Хамас“, трогна света, разпространявайки се чрез социалните медии и сайтове, предаде bTV.

Итай и Хадар Бердичевски – и двамата на 30 години, са родители на две малки деца, с които живее на няколко километра източно от ивицата Газа. Когато терористите нахлуват в дома им, мъжът и жената успяват да скрият своите 10-месечни близнаци. Това разказва израелският посланик в Колумбия Гали Даган в платформата X.

Родителите са жестоко убити, а бебетата остават сами повече от 12 часа, докато бъдат намерени и спасени.

„Представете си ужаса. Двама изплашени родители правят всичко по силите си, за да спасят децата си, които вече са сираци“, коментира Даган.

Според съобщения в медиите бебетата по-късно са били открити от силите за сигурност и са отведени при баба им. Междувременно израелската армия съобщи, че е успяла да си върне контрола над границата.

„Никой не е влизал от вчера вечерта, но въпреки това не се изключва възможността за влизането на други нападатели в страната. На места като Саад и Кисуфум все още все още има размяна на огън", посочва неин говорител.

„Сега се концентрираме върху нашата офанзива в ивицата Газа. Около 300 000 резервисти са мобилизирани в рамките на два дни. Армията атакува цели в ивицата Газа от въздух и от кораби, а танкове пристигат на границата", посочва още той.

