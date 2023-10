Израел затвори пристанището в Ашкелон и петролния му терминал

Пристанището в Ашкелон и разположеният там петролен терминал са затворени заради конфликта между "Хамас" и Израел, съобщават търговски и корабни източници, цитирани от БТА.

Пристанището е разположено на едва 10 км от границата с Ивицата Газа. Другите две важни израелски пристанища - Хайфа и Ашдод, остават отворени.

От държавната израелска "Юръп Айша пайплайн къмпани" (Europe Asia Pipeline Company - EAP), която управлява терминала в Ашкелон не отговориха на отправените им от Ройтерс въпроси.

Израел свика под знамената 300 000 резервисти и заложи пълна блокада на Ивицата Газа, което е знак, че вероятно се готви пълномащабна сухопътна операция срещу укрепилите си там ислямисти от "Хамас".

