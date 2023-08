Многохилядни протести в Израел след убийствата в арабската част

Стотици хиляди израелци излязоха на улиците снощи, за да протестират срещу политиката на крайно дясното правителство на премиера Бенямин Нетаняху, като този път фокусът беше драстичното нарастване на престъпленията в арабската част на страната, предаде ДПА.

По информация от организаторите на протеста над сто хиляди демонстранти са участвали в протестите само в Тел Авив.

"Кръвта тече по нашите улици", заяви кметът на населявания от араби град Тира, Маамун Абд Елхай, по време на речта си в Тел Авив. Високопоставен гражданин на неговата община бе застрелян близо до полицейски участък в Тира в понеделник.

Кметът обвини правителството на Нетаняху в провал по отношение на овладяването на утежняващата се ситуация с престъпността на местата с арабски общности.

Тези, които са назначили крайнодесния политик Итамар Бен-Гвир за министър на вътрешната сигурност, "не искат да ни защитават", заяви Елхай.

Опозиционният лидер Яир Лапид нарече Бен-Гвир "патетичен расист и пълен провал" по време на речта си в северния град Пардес-Хана Каркур в Хайфски окръг. Целта на опозицията е "борба до падането на правителството", заяви Лапид.

ДПА напомня, че от началото на годината вследствие на насилието в арабската част на Израел са убити 156 души според данните в медийните информации, над два пъти повече от жертвите за същия период миналата година. Арабското малцинство съставя около 20 процента от близо 10-те милиона жители на Израел.

Масовите протести в Израел срещу политиката на правителството на Нетаняху продължават вече повече от шест месеца, предава БТА. Поводът за недоволствата е най-вече изключително спорната съдебна реформа, която според критиците й заплашва да подкопае устоите на израелската демокрация.

Независимо от протестите коалиционното правителство прокара през юли закона, ограничаващ работата на Върховния съд, който обмисля внасянето на петиция срещу спорното законодателство на 12 септември.

BREAKING: Massive protest in Israel with a photo of Netanyahu enjoying vacations with his wife amidst crises in Israel.#Israel pic.twitter.com/lVPOh8Xc5G