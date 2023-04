Спасиха 92 мигранти от препълнена лодка в Средиземно море

Кораб - линейка, нает от неправителствената организация SOS Mediterranee, спаси 92 мигранти, които били в опасност на претоварена надуваема лодка, която започнала да „изпуска“ край бреговете на Либия вчера в събота следобед, съобщи в Туитър организацията.

Сред спасените хора са били девет жени и около 40 непридружени непълнолетни.

Оцелелите били изтощени, а някои са имали химически изгаряния от гориво и травми, предава "24 часа".

За тях са се погрижили членове на SOS Mediterranee и екип на Червения кръст.

Някои, които са били твърде слаби, е трябвало да бъдат пренесени на носилка и екипажът на кораба ги увивал в одеяла, за да ги стопли.

Централното Средиземноморие е най-опасният миграционен маршрут в света, според Международната организация по миграция (МОМ), част от системата на ООН. МОМ изчислява, че най-малко 1417 мигранти са загубили живота си там през 2022 г.

