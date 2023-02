Снимки от Космоса показват разрушенията в Турция

За мащабите на бедствието красноречиво говорят и снимките от сателити.

Ето как от Космоса е изглеждал град Антакия преди и след труса. Това отново е от Антакия.

Дрон засне разрушенията в Турция и Сирия след мощните трусове

А на изображенията от стадиона в Кахраманмараш ясно се вижда изграденият спешно след труса палатков лагер за останалите без дом.

Before and after satellite photos show a bird’s-eye view of the damage and rubble in the Turkish town of Islahiye after two massive earthquakes rocked Turkey and Syria, claiming the lives of more than 11,000 people. https://t.co/Xcy4L8gYPO pic.twitter.com/AJVfhyR6i9