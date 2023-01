Нападател откри огън в синагога в Ерусалим, осем души загинаха

Нападател откри огън в квартала Неве Яков на Източен Йерусалим, населен с еврейски заселници, предадоха световните агенции.

Най-малко 8 души са убити, съобщават "Джерусалем пост" и ДПА, като се позовават да изявление на полицията. Още 10 души са били ранени, като някои от тях са в критично състояние.

На място има парамедици и служители на силите за сигурност, а районът е отцепен. Нападателят е убит.

Четирима тежко ранени и един убит при стрелба в църква в Калифорния

BREAKING: Five people have been killed and several injured in a shooting at a synagogue in Jerusalem, according to an ambulance service in Israel.



Latest: https://t.co/6FZIhwgEsJ



Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/Roa4x0KpUz