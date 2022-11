Актриси в Иран се снимаха без хиджаб в знак на подкрепа на протестите

Няколко ирански актриси се снимаха без хиджаб в знак на подкрепа за протестите в страната, предаде Франс прес, като се позова на видео, разпространено в социалните мрежи.

Това е поредната демонстрация на хора на изкуството след смъртта на 16 септември на младата иранска кюрдка Махса Амини, арестувана от нравствената полиция за нарушаване на стриктните правила за облекло, които изискват жените да носят хиджаб на обществени места.

Краткото видео показва как режисьорката и актриса Сохейла Голестани застава без забрадка пред камера в градски парк. Около нея се мълчаливо се нареждат още осем жени и четирима мъже. За момента АФП не успява да установи къде и кога е направен записът.

Голестани публикува видеото в своя профил в Инстаграм снощи, като написа: "Постановката приключи и истината беше разкрита. Нашите истински герои са анонимните". Записът беше споделен и от режисьора Хамид Пуразари, който също участва в него. Според базирания в Лондон информационен сайт "Иран уайър" всички, заснети на видеото, са актьори.

След като смъртта на младата жена отприщи огромно обществено недоволството в Иран, много жени от сферата на изкуството се опълчиха на властите, като публично свалиха хиджаба си. Подобен беше случаят и с актрисата Таране Алидусти, която преди време заяви, че ще остане в страната си "независимо от цената".

Иранските власти задържаха 40 чужденци и ги обвиниха в подклаждане на протестите

Други две известни актриси - Хенгаме Газиани и Катаюн Рияхи бяха задържани заради подкрепата си за недоволството, което според иранските власти е подклаждано от Запада. Газиани беше задържана на 20 ноември и освободена под гаранция вчера, съобщи иранската информационна агенция ИРНА.

Сред задържаните в Иран кинотворци още преди началото на протестите са и режисьорите Мохамад Расулоф и Джафар Панахи.

#IranRevoIution: #Golestani (actress) published this video (without a hijab) on her Instagram, and Hamid Pourazaei (director) and a group of Iranian actors/actresses and theatre/movie professionals joined them.



#MahsaAmini #مهسا_امینی pic.twitter.com/XbzRbiX3Da