Почина "най-мръсният човек в света"

На 94-годишна възраст почина иранецът, известен като "най-мръсния човек в света", защото от десетилетия не е вземал душ, съобщи Франс прес като се позова на държавните медии в Иран.

Аму Хаджи, който не се е мил повече от половин век и е бил самотен, е починал в неделя в село Деджга в южната провинция Фарс, предаде информационна агенция IRNA.

Това е най-нежеланият ерген в света

Хаджи е избягвал да се къпе, тъй като се е страхувал "да не се разболее", цитира агенцията местен служител.

Но "за първи път преди няколко месеца селяните са го завели в банята, за да се измие", съобщава IRNA, предаде БНР.

Според ирански медии през 2013 г. за живота му е заснет кратък документален филм, озаглавен "Странният живот на Аму Хаджи".

