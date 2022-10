Силни взривове в сирийската столица Дамаск

В сирийската столица Дамаск е имало два силни взрива, съобщи Ройтерс.

Според сирийските държавни медии те може да са причинени от израелска атака.

Тя е засилила ударите по сирийски летища, включително международното летище в Дамаск, за да прекъсне все по-често използваните от Иран въздушни линии за доставка на оръжие. Клиенти са съюзниците в Сирия и Ливан на Иран, включително Хизбула, твърдят регионални дипломатически и разузнавателни източници на Ройтерс.

Израел е унищожил база за производство ирански бойни дронове в Сирия



След прекъсването на сухопътния транспорт Техеран е възприел въздушния транспорт като по-надеждно средство за транспортиране на военно оборудване до своите сили и съюзнически бойци в Сирия.

