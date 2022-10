Безредици в иранския затвор Евин доведоха до пожар

Безредици в иранския затвор Евин, намиращ се в столицата Техеран, доведоха до пожар, съобщава Ройтерс.

По думите на един от служителите по сигурността, сблъсъците в събота, са приключили и пожарникарите се справят с пожара, съобщи официалната информационна агенция IRNA.

Неназованият служител каза още, че сблъсъците са възникнали в част от затвора, където са държани политическите затворници, които обаче не са замесени в безредиците.

На видеа, разпространени в социалните мрежи, вижда пламтящата сграда, викове и изстрели.

#Evin prison in #Tehran is on fire. Gunshots and alarms can be heard. It is said that thousands of political prisoners are being held here. pic.twitter.com/SW6qCjKPkI

Хиляди протестиращи се втурнаха към пламналия пожар, където се събраха, за да скандират “Долу диктатора!”, съобщават местни медии.

По неофициални данни охранители са застреляли няколко затворници и са използвали сълзотворен газ, както отвътре, така и отвън.

There is heavy traffic near #Evin prison. Ppl are trying to reach Evin after the fire broke out in couple of hours ago



Security guards shot prisoners inside Evin, and fired tear gas inside and outside the prison#MahsaAmini

pic.twitter.com/mu1wQr2wSC