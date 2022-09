Инфлуенсърка е била убита по време на протестите в Иран

Инфлуенсърката Хадис Наджафи е била убита по време на протестите в Иран, съобщава unilad.com.

Общественото недоволство в Иран се надигна след смъртта на 22-годишната Махса Амини на 16 септември. Тя е била арестувана три дни преди това заради неправилно носене на хиджаб.

Властите твърдят, че жената е починала от инфаркт, въпреки че чичо ѝ отрича в семейството им да има медицинска история на сърдечни проблеми. Очевидец, пък, разказва, че Амини е била пребита преди да бъде качена в полицейския ван.

Много ирански жени излязоха на улицата, за да изгорят хиджабите си в знак на протест. Сред тях е била и тиктокърката Хадис Наджафи, която е била застреляна. Напът към протеста Наджафи е заснела видео, в което е изказала надеждите си, че в бъдеще всичко в Иран ще се промени. По-малко от час след това тя намира смъртта си.

Ето каква е причината за смъртта на Махса Амини, запалила Иран

Неин приятел, който е пожелал анонимност, споделя пред Sky News, че иранската полиция многократно е стреляла по Наджафи. По думите на нейния-близък, иранските власти не са допуснали семейството на жената да я види.

„Няколко медицински сестри са предупредили семейството ѝ да бяга, тъй като Хадис е била на протестите, а заради това може и самите те да станат мишена на полицията“, споделя източникът.

Протестите в Иран: "Казаха, че ако се оплакваме, ще ни изнасилят"

По думите на приятеля на Наджафи на „плачещите ѝ майка и сестра“ им било позволено да видят лицето и в петък сутринта, но само за да се уверят, че погребват правилния човек.

Президентът на близкоизточната страна Ебраим Раиси заяви, че по случая ще бъде проведено разследване. Той, обаче, също така предупреди, че ще бъдат предприети действия срещу всеки, който заплашва обществената сигурност на Иран.

This is the funeral of 20 year old #HadisNajafi, who was shot dead on the streets by security forces for protesting yhe murder of #MahsaAmini by Hijab Police.

Hadis was a kind hearted girl and loved dancing. pic.twitter.com/tduxVe1SZf

0









Копирано