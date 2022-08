Взрив в търговски комплекс в Ереван

Най-малко един човек загина и 20 бяха ранени при експлозия на територията на търговския комплекс "Сурмалу" в Ереван, предаде Франс прес, като се позова на арменските власти.

"Според предварителни данни е имало експлозия, която е станала причина за пожар", заяви министерството на извънредните ситуации.

At least one person killed, 20 others injured as blast rocks Armenia’s capital #Yerevan #Armenia #blast https://t.co/W0xNCm5dwh pic.twitter.com/IE98TrhNos