Ердоган си отмъсти на Путин на срещата в Техеран

Руският президент Владимир Путин Владимир Путин - руски политик. Роден на 7 октомври 1952 г. в Ленинград, сега Санкт-Петербург. През беше оставен от турския си колега Реджеп Ердоган Реджеп Тайип Ердоган - турски политик и премиер. Роден на 26 февруари 1954 г. в Истанбул. Завършва да чака прав и да се чувства неловко в продължение на 50 секунди преди началото на преговорите в Техеран, съобщава "Ройтерс".

В Иран се проведе първата среща на руският президент с лидер на страна от НАТО, откакто руската армия нахлу в Украйна в края на февруари.

Видео, разпространено от турското президентство, показва Путин, застанал прав и със сключени ръце пред стола си и знамената на двете държави. Докато е заставен да чака турския си колега, той е хванат как пристъпва от крак на крак, а устните му потръпват.

Путин заяви, че Украйна не е изпълнила условията на предварително мирно споразумение, сключено през март

"Здравей, как си?", поздравява го при пристигането си Ердоган, след което двамата се усмихват един на друг и си стискат ръцете.

Конфузната за руския лидер ситуация накара турските медии да направят паралели със самия Путин, който в миналото е поставял в същото положение Ердоган и други световни лидери.

Припомняме, че на срещата между Путин и Ердоган в Москва през 2020 г., когато турският президент беше оставен да чака руския си колега около две минути, преди в крайна сметка Путин да се появи.

A report aired yesterday on Russian state-controlled TV (Russia 1) features newly released footage about how Putin made Erdogan wait for 2 minutes outside the hall before meeting him on March 5 in Moscow. pic.twitter.com/SFk87v0EJO