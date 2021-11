Застреляха палестинец в Ерусалим след нападение срещу силите за сигурност

Палестинец нападна с нож израелските сили за сигурност в Стария град на Йерусалим, съобщава БТА.

По-късно бе съобщено, че двама членове на гранична полиция са били намушкани в района на талмудско училище на улица "Ал Уад", която прекосява мюсюлманския квартал в Стария град.

Жена опита да намушка полицай в Йерусалим

Говорител на полицията допълни, че нападателят е бил застрелян от силите на реда.

Israeli polices arrested Palestinian man in Jerusalem at this moment. #Jerusalem pic.twitter.com/5Xv0sEOx4w