ТВ водещ уверява, че в Афганистан е безопасно, докато талибани с автомати дебнат зад гърба му

Ситуацията в Афганистан става все по-напрегната и несигурна след оттеглянето на САЩ и техните съюзници от близкоизточната страна.

На повече от необичайна емисия станаха свидетели зрителите на един от местните новинарски канали в неделя. Докато водещият на информационния бюлетин обясняваше с видимо безпокойство колко безопасно е в Афганистан, плътно зад него стояха двама въоръжени талибани, които следяха за всяка казана от него дума.

Байдън нарече мисията по евакуиране от Афганистан "изключителен успех"

В този контекст повече от 150 афганистански журналисти събраха подписка, която изпратиха до ООН с молбата организацията да предприеме нужните мерки, за да защитят техните животи и тези на семействата им пред нарастващите предизвикателства и заплахи от властта на талибаните в страната.

This is surreal. Taliban militants are posing behind this visibly petrified TV host with guns and making him to say that people of #Afghanistan shouldn’t be scared of the Islamic Emirate. Taliban itself is synonymous with fear in the minds of millions. This is just another proof. pic.twitter.com/3lIAdhWC4Q