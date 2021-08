Талибаните яхнаха блъскащи се колички, въртележки и батути

Докато хиляди се опитваха да напуснат Афганистан през летището в Кабул, видеоклипове в социалните мрежи показаха как въоръжени талибани се възползват максимално от развлеченията в увеселителен парк след победата им миналия уикенд.

​Интересен е и кадърът на талибан с оръжие, возещ се на блъскаща се количка.

Други се забавляват във фитнес, скачат на батут или се веселят на въртележка.

Талибаните призоваха жените да се включат в управлението

Trying to be “fit for governing”

Taliban in Afghanistan working out in the presidential palace’s gym. pic.twitter.com/s441sb6e35