Мъж прегази две жени в Иран, не са били забулени

Две жени са били тежко ранени в Иран вчера, след като мъж ги е прегазил с колата си, защото не са били забулени, съобщиха местни медии, цитирани от ДПА.

Инцидентът е станал в град Урмия в северозападната част на страната. Шофьорът е вдигнал скандал на жените за начина, по който са били облечени и който по думите му не бил угоден на исляма.

Това довело до спор, след който мъжът прегазил жените с колата си.

Жените са тежко пострадали, но без опасност за живота. Нападателят опитал да избяга от местопрестъплението, но по-късно е бил арестуван.

