Атентат: Жена с прикрепени към тялото експлозиви погуби 30 души в Багдад

Жертви на един от най-големите в последно време терористични актове днес в Багдад, извършен от жена с прикрепени към тялото експлозиви, станаха 30 души, а около 60 са ранени.

Експлозията стана на оживен пазар в населения главно с шиити източен район Мадинат-Садр.

25 загинали и 47 ранени при взрив на пазар в Багдад

Взривът доведе и до значителни разрушения. Изгорели са няколко търговски обекта.

Иракският министър-председател Мустафа ал Кадими издаде заповед за арест началника на федералния полицейски полк, който отговаря за района на пазара, се посочва в иракско военно съобщение.

Сред жертвите има жени и деца, предаде БТА.

21 martyrs as a result of the American terrorism that hit #Baghdad again with an explosion in a local market while people were shopping and preparing for Eid. pic.twitter.com/YL8wR2qG9k