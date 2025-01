Трагедията в Турция: Установена е самоличността на всички загинали в ски курорта Карталкая

Установена е самоличността на всички загинали при трагедията в хотел „Гранд Картал“ в ски курорта Карталкая, окръг Болу, Северозападна Турция, предават турските медии.

Междувременно министерството на правосъдието на Турция днес съобщи, че жертвите при пожара са 78, предава БТА. Вчера Главната републиканска прокуратура в Болу посочи, че жертвите са 79.

Сред загиналите има една чужденка.

Самоличностите на всички 78 загинали са установени след ДНК експертиза.

В момента в болници продължава лечението на 12 ранени. От общо 51 пострадали 39 души бяха изписани.

Пожарът в многоетажния хотел в популярния зимен курорт започна през нощта на 21 януари. По време на пожара в хотела е имало 238 гости. На 22 януари в Турция бе обявен национален траур.

По информация на турската телевизия НТВ предварителният доклад за оценка на щетите в хотел „Гранд Картал“ е завършен и е установено, че сградата е „силно повредена“. След като бъде изготвен окончателният доклад за хотела, ще бъде взето решение за извършване на укрепителни дейности или за неговото събаряне.

Разследването на трагичния инцидент продължава, като досега са задържани 11 души, сред които собственикът на хотела, заместник-кметът на град Болу, както и заместник-началникът на местната противопожарна служба.

Междувременно в социалните мрежи се появиха публикации на хора, които се оплакват, че искат да отменят резервациите си за почивки в хотели в Карталкая след трагедията, но от хотелите в района отказват да им върнат парите.

„Не приемаме анулиране на резервации. Пожарът не е засегнал нашия хотел, няма проблем да посрещаме клиенти. Ако не искате да дойдете, това е ваше решение, но няма възможност да Ви върнем парите, които сте предплатили“, обявяват от хотелите.

