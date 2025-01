Мицотакис изрази съболезнования за жертвите от пожара в хотел в Турция

Дълбока скръб за загубата на човешки животи в пожара в турски ски курорт изрази днес гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис Кириакос Мицотакис – гръцки икономист и политик. Мицотакис е роден в Атина на 4 март 1968 г., съобщи АНА-МПА, предава БТА.

При пожара в хотел в зимния курорт Карталкая в окръг Болу през изминалата нощ загинаха 66 души, а над 50 бяха ранени.

В публикация на английски език в платформата Екс Мицотакис заявява: "Дълбока скръб заради трагичната загуба на човешки животи в пожара в ски центъра в турския окръг Болу. От името на Гърция изразявам искрени съболезнования на семействата на жертвите и желая бързо възстановяване на ранените".

Deeply saddened by the tragic loss of lives in the ski resort fire in Bolu, Turkey. On behalf of Greece, I extend heartfelt condolences to the families of the victims and wish a swift recovery to the injured.