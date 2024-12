Новото метро в Солун блокира, пътници ходиха по релсите

Новооткритото метро в Солун продължава да има проблеми. При инцидент в събота вечер влак спря между две станции. Пътниците останаха вътре в продължение на 15 минути, след което им се наложи да стигнат пеша до следващата спирка.

Оттогава движението между станциите "Неа Елвеция" и "Панепистимио", т.е. 8 от общо 13-те станции, се извършва само по един коловоз, пише Нова.

"След 38-годишно строителство и само две седмици експлоатация солунчани преживяват първата евакуация в метрото в резултат на прекъсване на електрозахранването", коментира експертът по поведение при извънредни ситуации Лазарос Филипидис.

After 38 years of construction and just two weeks in operation the Thessalonians experienced their first metro evacuation as a result of a power cut. Note the emergency signs are not powered and thus not lit... pic.twitter.com/Xmom9VH52V