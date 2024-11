Депутати и общински съветници нахлуха в сградата на съда в Нови Сад

Депутати и общински съветници от опозицията нахлуха в сградата на съда в северния сръбски град Нови Сад, съобщи регионалната телевизия Ен1.

Те влязоха в сблъсък с полицаите, които охраняват входа на сградата. Четири депутатки успяха да отнемат защитният шлем на един от полицаите и да го извадят от общия кордон.

"Може да е малко комично, но всъщност е тъжно", каза пред Ен1 една от депутатките, която обяви, че е блъскана и ритана от силите на реда въпреки депутатския имунитет, който би трябвало да я защитава, предава БТА.

Втори ден опозиционните депутати и общински съветници от Нови Сад блокират входовете на сградата на съда и прокуратурата в града. В тези акции не участват обикновени граждани, за да бъдат предотвратени нови арести, съобщават сръбските медии.

Александър Вучич: Утре очаквам оставки в правителството заради трагедията в Нови Сад

Исканията на протестиращите депутати и общински съветници са да бъдат освободени всички политически активисти, арестувани по време на големия протест на 5 ноември.

"Пуснете ги всичките!", скандираха депутатите и общинските съветниците пред сградата на съда, предаде Ен1.

Riot police confronted opposition MPs and councillors on the second day of a blockade of the courthouse in the Serbian city of Novi Sad, where demonstrations have continued over the November 1 station disaster that left 15 people dead.



Photos: Radio 021 pic.twitter.com/Rxpwzint5u