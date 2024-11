Сняг и обилни дъждове донесе бурята "Александър" в Гърция

Извънреден бюлетин за опасно време е издаден от метеоролозите в Гърция. Има опасност от наводнения в голяма част от страната. Пътната полиция съветва да не се пътува до неделя, пише БНР.

Силни морски бури в Егейско море, сняг по високите части на страната и обилни дъждове е характеристиката на бурята "Александър", която навлезе в Гърция.

Днес е най-трудния ден, предупреждават синоптиците. Гражданска защита мобилизира екипи в цялата страна.

Засегнати са от силни дъждове островите в Егейско море. На остров Сирос са наводнени всички пътища. Жителите на областите Тесалия и Евия получават съобщения по мобилните телефони да избягват пътуване до утре.

В Северна Гърция всички райони са засегнати от силни дъждове.

Затворени за движение са много отсечки от пътната мрежа. Полицията предупреждава за висок риск при пътуване и препоръчва да се шофира с ниска скорост.

Днес се очаква засилване на активността на морските бури, което би могло да доведе до спиране на движението на фериботи, съобщават транспортните компании.

