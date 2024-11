Разлепиха плакати с лика на Тръмп и надпис "Make Serbia Great Again" в Белград

По улиците на сръбската столица Белград се появиха плакати с новоизбрания президент на САЩ Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския, подкрепящия го милиардер Илон Мъск Ѝлон Рийв Мъск (на английски: Elon Reeve Musk, /ˈiːlɒn ˈmʌsk/) е канадско-американски инженер, изобретател, и надпис "Make Serbia Great Again" (Да направим Сърбия отново велика), съобщава хърватската редакция на телевизия Ен1.

Плакатите, разлепени вчера от консервативното сръбско движение "Наши", имитират лозунга на Тръмп "Make America Great Again". На сръбския им "вариант" е изобразена и карта на "Велика Сърбия".

С тази акция обръщаме внимание на необходимостта Сърбия да си върне заслужената позиция на Балканите и в света и искаме да поправим историческите неправди, нанасяни на народа ни от десетилетия, посочват от движението, цитирано от хърватското издание"Ютарни лист".

От Асоциацията на електронните медии на Сърбия коментират, че акцията, която мнозина определят като националистическа и провокативна, е осъществена в момент, когато историческите теми и териториалните претенции в региона са изострени.

Специалистите предупреждават, че подобни акции носят риск от засилване на националното напрежение и че трябва да се внимава как се представят историческите теми в публичното пространство, особено в мултиетнически регион като Балканите, се казва в прессъобщението на Асоциацията на електронните медии на Сърбия, цитирано от Ен1, пише БТА.

"Наши" са известни с това, че в края на 2012 година публикуваха списък на "антисръбските медии" и "Черен списък на неправителствените организации", в който попаднаха "Хелзинкския комитет" и "Амнести интернешънъл Сърбия", отбелязва хърватският сайта "Индекс".

Движението "Наши" е автор и на плакат с образа на убития сръбски премиер Зоран Джинджич, на който е пишеше "Чужд агент, а не герой".

Serbia still dreams about "Greater Serbia". The last time in the 90s, when the "Storm" came over the sky, we showed them Christian mercy and allowed Serbians to escape on tractors.

The next time, no one will run away.

#Kosovo #Bosnia #CrnaGora #Srbija #Hrvatska #Croatia pic.twitter.com/afpb9qHTvm