Извадиха осем трупа изпод срутения навес на ЖП гарата в Нови Сад

Телата на осем души са извадени изпод развалините на навес на железопътната гара в Нови Сад, Северна Сърбия, който се срути по-рано днес, съобщи сръбският вътрешен министър Ивица Дачич, цитиран от сръбските медии. Над 30 души са ранени, потвърди кметът на Нови Сад Милан Джурич.

„Извадени са осем тела изпод развалините, двама души са в болница, като единият е в много тежко състояние, тъй като се е наложила ампутация на двата крака“, посочи Дачич, цитиран от ТАНЮГ.

„В контакт сме с още двама души, които се намират под развалините“.

Сръбският вътрешен министър, както и премиерът Милош Вучевич, пристигнаха по-рано днес в Нови Сад и дадоха пресконференция. Очаква се по-късно днес и сръбският президент Александър Вучич да пристигне и да направи обръщение за медиите.

На мястото на злополуката се намират множество автомобили на Спешна помощ, както и багери и тежки машини за разчистване на срутените части от сградата на ЖП гарата, отбелязва сръбската редакция на регионалния сайт Ен 1. На мястото са пристигнали и пожарникари и жандармерия. Близо 80 души участват в разчистването и усилията за спасяване на затрупаните.

„Това е голяма, ужасна трагедия и за Нови Сад, и за цяла Сърбия. От името на сръбското правителство и от свое лично име, и от името на всички граждани, искам да изразя съболезнования за семействата на загиналите“, посочи сръбският премиер на ЖП гарата в Нови Сад и допълни, че ще настоява за разследване и установяване на вината за злополуката.

Гарата в Нови Сад е построена през 1964 г. и е ремонтирана за първи път през 2021 г., отбелязва сръбската редакция на "Радио Свободна Европа". Няколко месеца по-късно отново е започнал ремонт, а официалното откриване на ремонтираната сграда е било на 5 юли тази година. Компанията „Инфраструктура на сръбските железници“ съобщи, че навесът, който е паднал днес, „не е бил предмет на ремонта в рамките на обновяването на сградата на гарата, което част от проекта за изграждане на бърза линия Нови Сад-Суботица“, пише БТА.

#BREAKING #Serbia JUST IN: Tragedy in Novi Sad, Serbia: Eight Dead in Railway Station Canopy Collapse



At least eight people were killed when a section of the canopy collapsed at the Railway Station in Novi Sad, Serbia. Emergency responders have reported that two survivors were… pic.twitter.com/QHCD0xAfOo