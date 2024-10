Албанската опозиция протестира с искане за служебно правителство

Албанската опозиция днес блокира кръстовища в страната в рамките на национален протест с искания правителството да бъде заместено от технократски служебен кабинет преди парламентарните избори догодина, предаде Асошиейтед прес.

Опозиционни депутати поведоха стотици поддръжници към основна пътна артерия за влизане в столицата Тирана и към пет други важни кръстовища в страната, за да блокират трафика.

"Гражданска блокада, днес или никога!", беше мотото на протеста, публикувано в сайта на главната опозиционна Демократическа партия. В Тирана опозиционни депутати паркираха автомобилите си, за да блокират движението за три часа. На други места поддръжници на опозицията организираха седящи протести край пътя или палеха гуми.

Консервативните демократи, водени от бившия премиер Сали Бериша, отдавна обвиняват социалистите на премиера Еди Рама в корупция, манипулиране на изборите и узурпиране на съдебната система.

Албания може да приключи преговорите с ЕС за пет години

Полицията предупреди, че възпрепятстването на трафика е криминално престъпление и се наказва с до три години затвор. Хиляди полицейски служители бяха разположени, за да охраняват правителствените сгради.

Демократите и техните поддръжници от опозиционната коалиция организират протести срещу арестите на Бериша и бившия президент Илир Мета по отделни дела за корупция, като твърдят, че обвиненията са политически мотивирани. Друг депутат от Демократическата партия - Ервин Салиани, също беше осъден за клевета и вкаран в затвора.

Демократите организират протести, придружени с насилие, срещу правителството от 2013 г., когато напуснаха властта, напомня агенцията.

През пролетта на следващата година в Албания ще се проведат парламентарни избори, които социалистите на Рама се готвят да спечелят, отчасти защото опозицията е разединена.

САЩ и Европейският съюз призоваха опозицията да възобнови диалога с правителството, като заявиха, че насилието няма да помогне на страната да се интегрира в 27-членния блок на ЕС.

През 2020 г. ЕС реши да започне преговори с Албания за пълноправно членство. По-рано този месец Тирана започна официално фактическите преговори за членство, предава БТА.

The opposition in Albania has organized protests and civil disobedience actions, calling for of a technical government They have blocked roads in several cities across the country.#Albania #protest pic.twitter.com/CZfwZyPBG9