Трагедия: Намериха 31-годишен футболист мъртъв в дома му

Английският футболист и играч на гръцкия гранд „Панатинайкос“ Джордж Балдок е бил намерен тази сряда мъртъв в басейна в къщата, в която живеел под наем в Атина, съобщиха международните агенции.

По информация на гръцките медии и Би Би Си съпругата му, която е в Англия със сина им, се опитала да се свърже с него, но след като не успяла, се чула с хазяина на къщата и го помолила да провери какво се случва.

Именно тогава хазяинът се натъкнал на безжизненото тяло на Балдок в басейна. Мъжът веднага се обадил на Спешна помощ, но за жалост лекарите само констатирали смъртта му.

За момента не са оповестени повече детайли около внезапната кончина на 31-годишния играч на „Панатинайкос“, който, освен британско, имаше и гръцко гражданство.

Sheffield United Football Club is shocked and extremely saddened to learn of the passing of former player, George Baldock.



The defender left the club in the summer after seven years at Bramall Lane and was extremely popular with supporters, staff and team-mates who pulled on a… pic.twitter.com/OlDsn0lFpB