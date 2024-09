Румъния подкрепя правото на Израел на самоотбрана

Румъния и правителството ѝ подкрепят правото на Израел на самоотбрана, написа румънският премиер Марчел Чолаку в социалната мрежа Екс (X).

Днес той е на посещение в Израел и се срещна с колегата си Бенямин Нетаняху Бенямин Нетаняху е роден на 21 октомври 1949 г. в Тел Авив, Израел. Той е израелски политик и.

“Засилване на сътрудничеството с министър-председателя Нетаняху и нашите израелски приятели. Румъния и правителството на Румъния подкрепят правото на Израел на самоотбрана и ние изразихме нашата загриженост относно ситуацията със сигурността и опасността от регионална ескалация“, отбелязва Чолаку.

Той е придружаван от правителствена делегация, която включва министъра на отбраната Анджел Тълвар, министъра на външните работи Луминица Одобеску, министъра на икономиката, предприемачеството и туризма Раду Опря и депутата Силвиу Векслер.

Според програмата на посещението по-късно през деня Марчел Чолаку ще се срещне и с министъра по стратегическите въпроси на Израел Рон Дермер, предава БТА.

Визитата включва и среща на четири очи на Чолаку с израелския президент Ицхак Херцог, след което е предвидена пленарна среща на румънската правителствена делегация с представители на израелската държава.

От своя страна министрите, придружаващи премиера Марчел Чолаку, ще имат двустранни срещи с израелските си колеги.

